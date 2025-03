Air Baltic avab lennuliinid Ukrainasse esimesel võimalusel

Nagu eelnevalt mainitud, siis on Air Baltic valmis Kiievi ja Lvivi uuesti oma liinivõrku integreerima, niipea kui õhuruum on avatud ja kõik vajalikud kinnitused paigas. Samuti plaanib lennufirma laiendada ühendusi Riiast väljapoole, ühendades Kiievi teiste Baltimaade pealinnadega – Tallinna ja Vilniusega.

