Kliimaminister Yoko Alender ütles, et Eesti toetab Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamist, kuid peab oluliseks, et uued meetmed arvestaksid iga liikmesriigi majanduslikku ja sotsiaalset reaalsust. Minister lisas, et kui direktiiv heaks kiideti, ei olnud ka sõja mõju veel tegelikult hästi teada.