40 MILJONIT EUROT Algas Uus-Järveküla elurajooni viimase etapi ehitus

Kokku 165 koduga Uus-Järveküla elurajoonis on kõik paarismajad praeguseks müüdud, kuid ridamajakodusid saab veel valida nii kohe sisse kolimiseks kui enda soovide järgi planeerides. «Kui suures plaanis olid viimased kolm aastat kinnisvaraturul rahulikumad, siis uusi kodusid Uus-Järveküla ridamajades on ostetud pidevalt ka kogu selle perioodi jooksul ja nii olemegi jõudnud viimase etapi ehituse ja müügini,» rääkis Invego juht Kristjan-Thor Vähi ning lisas oma sõnade kinnituseks, et ainuüksi käesoleva aasta esimese kahe kuuga on omaniku leidnud kaheksa uut kodu.