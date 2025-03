Uuring: eestlane on palga kasvu osas pessimistlikum kui lõunanaaber

Citadele panga küsitlusest selgub, et vaid 11 protsenti Eesti inimestest usub, et nende palk võiks järgmise kolme kuu jooksul tõusta. Lätis ja Leedus on see näitaja 18 protsenti. Samal ajal kardavad eestlased kõige rohkem, et nende palk võib hoopis väheneda. Kui Eestis arvas 12 protsenti vastanutest, et nende töötasu langeb, siis Lätis oli see näitaja seitse protsenti ning Leedus vaid viis protsenti. Kõige suurem osa vastanutest usub, et nende palk jääb samaks – seda arvab 52 protsenti eestlastest ning 51 protsenti lätlastest ja leedulastest.

Citadele Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane märkis, et Citadele panga varasem küsitlus näitas juba sügisel, et Eesti inimesed muutuvad oma palgaväljavaadete osas järjest pessimistlikumaks. «Kui eelmises uuringus sügisel uskus Eestis 23 protsenti vastanutest, et nende palk kasvab, siis värske uuringu järgi on see langenud nüüd vaid 11 protsendi peale. Samal ajal on kasvanud nende hulk, kes usuvad, et nende palk kas ei muutu või isegi väheneb. Kui eelmisel küsitlusel arvas kaheksa protsenti eestlastest, et nende palk võib langeda, siis nüüd on see juba 12 protsenti,» selgitas Rebane.