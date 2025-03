Tesla kaotab Hiinas turgu: ühe Tesla eest saab kaks kohalikku elektriautot

Kui 32-aastane Liu Jie otsustas oktoobris elektriauto osta, oli Tesla üks tema peamistest valikutest. Kuid pärast proovisõitu mõne Hiina endaga autoga otsustas ta sportsedaani kasuks, mida toodab Xiaomi – tarbeelektroonikaettevõte, mis on rohkem tuntud oma nutitelefonide, veekeetjate ja robottolmuimejate poolest, kirjeldas The New York Times.