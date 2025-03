Euroopa komisjon tahab europarlamendi kõrvale tõrjuda

Komisjon tahab kiirendatud korras 150 miljardi euro suuruse kaitsefondi heakskiitmist, nii et see läbi europarlamendi ei käiks. Ettepanek aitab liikmesriikidel suurendada kaitsekulutusi, kuna USA on oma sõjalise kohalolekut Euroopas vähendanud. Plaani keskmes on laenud Euroopa relvastustootmise ühisostudeks, mille rahastamine toimub algatuse «Euroopa julgeolekumeetmed» kaudu.