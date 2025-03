Pensionitarkuse konverents: edu märksõnad on aeg ja järjepidevus

Pensionile on mõistlik mõelda varakult ja toetada see sammastele.

Pensioni- ja rahatarkuse hübriidkonverentsil jagasid oma kogemusi Eesti tuntud finantseksperdid, investorid ja pensionikogujad, kes rääkisid lisaks säästmisele, pensionipõlve planeerimisele ja investeerimisele ka sellest, miks on oluline otsustada oma tuleviku üle just täna. Põhisõnum oli selge: investeerimisel ja pensioniks kogumisel on inimese kõige parem sõber aeg ning järjepidevus.