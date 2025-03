Kui veel eelmisel aastal ennustati, et USA majandus kasvab tänavu kaks protsenti, siis nüüd eeldab üha enam analüütikuid, et tariifisõja tõttu pole majanduslangusest pääsu. Enne valimisi lubas Trump ameeriklastele kuldajastut, ent kõigest kuu ajaga on USA börsidelt haihtunud enam kui neli triljonit dollarit, mis sealset investeerimislembust arvestades mõjutab Elon Muski ja teiste miljardäride kõrval väga valusalt ka keskklassi. CNNi kolmapäeval avaldatud küsitluse tulemusena leiti, et 61 protsenti ameeriklastest taunib Trumpi tolle ja 56 protsenti ei ole rahul tema üldise majanduspoliitikaga. Samast uuringust selgus, et vaid 35 protsenti ameeriklastest suhtub Muski positiivselt ning koguni 53 protsenti negatiivselt.