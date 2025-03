Venemaa rahandus hädas: odav nafta hind käristab eelarvet

Venemaa rubla on rahu ootuses tugevnenud välisvaluutade suhtes, kuid paraku on tugev rubla vähendanud riigi ekspordist laekuvad tulusid.

Venemaa tänavuse eelarve koostamisel on võetud aluseks eksportnafta hind 69,7 dollarit barreli kohta. Siiani on tegelik hind olnud aga madalam, mis koos tugevnenud rublaga on mõjunud laastavalt riigieelarvele.