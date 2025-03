Ursel Velve juhib praegu Mainor Ülemiste ASi ning on ärilinnaku Ülemiste City innovatsioonijuht. Varasemalt on ta tegutsenud Mainor Ülemistes erinevatel positsioonidel ning olnud Samsung Electronics Baltic SIA Eesti piirkonna juht. Lisaks on ta Dvigatel Energeetika AS ja Eesti Loto AS nõukogu liige. Ursel Velve on lõpetanud Estonian Business Schooli ärijuhtimise erialal ning magistrikraadi globaalses turunduses omandas ta Liverpooli Ülikoolis.