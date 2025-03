MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse esimees Timo Varblas kirjutas Facebookis, et Euroopas on 12 protsenti põllumajandustootjatest alla 40 aasta vanused ja Eestil on riigina vaja väga strateegiliselt ja targalt tegutseda selleks, et meil oleks ka tulevikus oma toidutootmine ja see ei oleks koondunud üksikute suurtootjate kätte.