«Ligi pool Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvust tuli kolmest kaubagrupist – pelletitest, mobiilside- ja mõõteseadmetest. Samas oleks eksport suurenenud ka ilma nende kaupade. Kuigi ekspordi tugeva kasvu taga on paljuski aastatagune madal võrdlusbaas, on väljavedu suurenenud ka kuises võrdluses. Kui palju mõjutab ekspordikasvu Eesti ettevõtete konkurentsivõime, on veel vara öelda, kuid tööstusettevõtete endi hinnangul on see jätkuvalt nõrk,» märkis ökonomist.