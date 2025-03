Kas autode ostu-müügi turul võtab maad uus skeem?

Nagu arvata, valitseb selle aasta algus sõidukite ostu-müügiturul vaikelu, kuna registreerimistasu vältimiseks üritati eelmisel aastal kõik tehingud ära teha. Siiski pole müügitehingud täielikult peatunud ja paraku on kõige suurem mure oma oma sõiduki müümisel odavate sõidukite omanikel, kuna registreerimistasu tõstab autohinna ebaproportsionaalselt kõrgeks. Seetõttu pakuvadki mitmed müüjad ostjatele võimalust vormistada auto uus omanik vastutava kasutajana.

Transpordiameti sõidukite registriosakonna juhataja Märten Surva ütles aga, et pigem on tegemist erandjuhtudega. «Kui võtta võrdluseks kasutatud sõidukite omanikuvahetused ja vastutavate kasutajate määramised, siis 2024. aasta jaanuaris oli omanikuvahetusi ca 17 000 ja vastutava kasutaja määramisi oli ca 3700. Tänavu aasta jaanuaris oli omanikuvahetusi ca 8000 ja vastutava kasutaja muutmisi ca 2000. Nõnda on nende arvude suhe endiselt võrreldav ja mootorsõidukimaks pole seda mõjutanud,» tõi ta välja.