Kui Postimees veel möödunud kuu lõpus kirjutas, et Saaremaa Lihatööstuse vara on enampakkumisel 4,9 miljoni euro eest, siis tänaseks on olukord muutunud. Lihatööstuse vara väärtus on langenud ühe miljoni euro võrra, ulatudes nüüd 3,9 miljoni euroni.