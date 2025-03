Eesti riigifirma keeldub odava hinna korral tuuleelektrit tootmast

Kuid see pole ainus põhjus, miks tuuletoodang kesiseks jäi. «Tootmise allakoormamine liigmadalate elektrihindade tõttu Soome turul avaldas mõju toodangu mahule, mille tulemusel jäi tootmata 10 GWh,» selgitati ettevõttest. See tähendab, et oli tuult, oleks võinud olla ka toodang, aga tuulepark pandi piltlikult öeldes seisma, et mitte liiga odava hinnaga elektrit müüa.