Uus Maa: Narva kinnisvaraturg reageeris küttehinna tõusule teravalt

Habal nentis, et tehingute arv on Narvas alates Ukraina sõja algusest langenud. Huvilisi ja piiriülest liikumist on vähem, kuid mediaanhind siiski tõusis kuni eelmise aastani. «Kaugkütte hinda hoiti seni kunstlikult madalana, aga vähem kui kahe aastaga on kulud tõusnud üle kahe korra, mis on toasooja viinud Eesti kalleimate hulka. Kommunaalkulude kiire kasv mõjutas Narva kinnisvarasektorit, kus korteri ruutmeetri mediaanhind on viimase kuue kuu jooksul eelneva poolaastaga võrreldes langenud 9,2 protsenti ja tehingute arv 6,1 protsenti,» selgitas Habal pressiteates.