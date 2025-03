Ekspert selgitab: kas müüa praegune kodu enne või pärast uue ostmist?

Enne uue kodu ostmist tasub esmalt hoolikalt hinnata selle seisukorda. Kui välja valitud kinnisvara on sellises seisukorras, et sinna saab kohe sisse kolida, siis on mõistlik uus kodu broneerida ning samal ajal asuda olemasolevat elamispinda müüma. Nii saab uue kodu osta saadud müügitulu arvelt.

Siiski tuleb arvestada, et müüja võib eelistada ostjat, kellel on kohe olemas vajalikud rahalised vahendid tehingu lõpule viimiseks. Sellisel juhul tasub hinnata, kas perekonna rahakott on suuteline ajutiselt tasuma kahte laenu korraga. «Kodulaenude laenumaksete kogusumma intressipuhvriga ei tohiks ületada 50 protsenti leibkonna sissetulekust, sest see on Eesti Keskpanga seatud piir, mida pangad laenu välja andes peavad arvestama. Samas vaadatakse iga kliendi laenutaotlus individuaalselt üle ning seega võib mainitud piir sõltuvalt olukorrast veidi erineda,» sõnas Kikas.