Uusküla: Euroopa ja USA uued tollimaksud hakkavad mõjutama nende kaupade hinda

Veebruari lõpus teatas USA president Donald Trump, et kehtestab 25-protsendise tollitariifi terasele ja alumiiniumile. Nüüd hakkasid need kehtima. Täna hommikul teatas Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen, et Euroopa kehtestab nüüd omakorda karistustollid 26 miljardi euro väärtuses USA kaupadele.