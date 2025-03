Efteni Kinnisvarafond tegi dividendiettepaneku ja soovib uusi aktsiaid välja lasta

Nõukogu märgib, et fondi 2024. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 13 564 000 eurot. Jaotamata kasum möödunud aasta lõpu seisuga on kokku 25 565 000 eurot, millest eraldised reservkapitali oleks nõukogu ettepaneku järgi 1 357 000 eurot ning aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa netodividendidena 12 699 000 eurot, mis teeb 1,11 eurot aktsia kohta.