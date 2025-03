Sutter: kasumimaksust loobumine on julge ja vajalik samm

«Kasumimaksu vastu olid ettevõtete esindajad viimase hetkeni ja seda just sooviga säilitada Eesti üks konkurentsieelis ehk lihtne ja ühetaoline maksusüsteem. See on olnud Eesti üks eeliseid, mis on aidanud meid rahvusvahelises konkurentsis silmapaistvaks ja investoritele atraktiivseks teha,» märkis Sutter.