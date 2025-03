Leedu kinnisvaraarendaja müüb Hispaaniasse investeerimiseks võlakirju

Varaga tagatud võlakirjad

«Antud emissioon annab investoritele korraliku tagatise, kuna laenu ja väärtuse suhe saab olema vaid 48% ehk pandi väärtus on üle kahe korra suurem kui kohustus investorite ees. Lisaks on oluline märkida, et Gandia Hillsi kompleks on juba omandatud ja täielikult tasutud ning 95% arendusest on juba valmis - see tõik võiks anda täiendavatele investoritele olulise kindlustunde,» sõnas Matas Jakubėlis, Orion Securitiesi investeerimispanganduse projektijuht.