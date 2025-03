Maxima klientidel on ripakil ligi miljon eurot boonusraha

«Igal aastal säästavad eestimaalased Maxima kliendikaarti kasutades miljoneid eurosid. Aitäh kaardi omanikele on kauplustes iga nädal parimad sooduspakkumised, mis aitavad kontrolli all hoida ostukorvi kulusid. Samuti koguneb kaardiomanikele igalt ostult üks protsent boonusraha. Viimasel kolmel aastal on kliendid Aitäh-raha kogunud enam kui viis miljonit eurot, sel aastal küündis summa rekordilise 5,55 miljoni euroni,» rääkis Maxima Eesti müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.

Samas on boonusraha jääk viimaste aastate madalaim. «Varem on märtsi alguses eelmise aasta boonusraha jääk julgelt üle miljoni olnud. Tajume ka siin, et inimestel on majanduslikult keeruline ning kasutatakse ära kõik võimalused, et igapäevase ostukorvi kulutusi madalamale tuua,» täpsustas Terasmaa.