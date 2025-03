Ain Hanschmidt: valitsuse otsus ohjeldab hinnatõusu

«Eesti põhiprobleemid on madal kindlustunne ja pikalt kestnud majanduslangus. Julgeolekusse investeerimine ja kaitsevõime kasvu välja näitamine annab nii siinsetele kui välisinvestoritele kindlustunde tulevikuplaanide tegemiseks. Majandus on ettevõtjate töö kogusumma – kui nemad investeerivad ja uusi võimalusi leiavad, siis hakkab majandus tõusma,» selgitas Hanschmidt. «Koalitsiooni julge samm pöörata tagasi otsus kasumeid maksustada aitab ohjeldada hinnatõusu ja annab kindlust maksurahuks.»

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter rõhutas, et kriisidest taastumiseks ja konkurentsivõime parandamiseks vajab Eesti majandus usalduslikku koostööd riigiga. «Tööandjad loodavad, et uue koalitsiooni plaanid saavad kiiresti paika ning oleme keskliidu poolt valmis tihedaks ja konstruktiivseks koostööks. Kuna esindame mõjukat osa Eesti majandusest, on meil läbi liikmete tippekspertiis erinevates majandust puudutavates küsimustes. Ettevõtjad on valmis konkurentsivõime tõstmiseks ning sihtide seadmiseks nõu ja jõuga panustama,» märkis Sutter.