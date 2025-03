Kaubandus-tööstuskoda: kasumimaksust loobumine on õige samm

«Väga hästi arvame! See aitab tagada, et meie maksukeskkond on jätkuvalt maailma parim ning meie ettevõtetel on paremad võimalused panustada innovatsiooni ning konkurentsivõime kasvu, mis majanduslanguse tingimustes on tugevalt kannatanud,» kommenteeris Palts seda, mida koda valitsuse plaanist arvab.