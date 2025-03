Kinnisvarajurist selgitab, kuidas õiglaselt üüri tõsta ja säilitada head suhted üürnikuga

Sularaha. Pilt on illustratiivne.

Kui üüriturul hinnad tõusevad ja tekib vajadus teha ka enda üürnikule ettepanek üüri tõsta, on oluline seda teha õigesti ja õiglaselt. Kinnisvarajurist Evi Hindpere selgitab, kuidas seda teha nii, et see vastaks seadusele ja säilitaks hea suhte üürnikuga.