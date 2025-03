«Avaldan lootust, et lahkuvate ministritega ei lähe ministeeriumidest kaotsi muud vara, sest põllumajandusminister on teinud täna katse kõrvaldada 15 miljonit ja sellega ka uhkustanud. Kuna juba on kuulda juubeldajaid, ütlen ära, et see katse oli ebaseaduslik ja jääb lõpetamata. Riigieelarve ja muud regulatsioonid ütlevad täpselt ära raha kasutuse otstarbe ja otsustajate pädevuse piirid. Ainuüksi poliitiline kultuur ei luba selliseid otsuseid teha lahkujal, aga praegu ületas ta volitusi ka juriidiliselt,» kirjutas Ligi enda Facebooki kontol.