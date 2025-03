«Nüüd on mul suur kergendus vormistada ametlikult ettepanek, et tulusid ei hakata siiski maksustama esimesest eurost ja maksuvaba miinimum rakendub täielikult, mitte ainult ei kao maksuküür. Samuti ei tohi mu meelest tulla ettevõtete kaheprotsendilist lisamaksu. See on tuntav maksukergendus ees oodanuga võrreldes, aga ka stiimul majandusele, mida aeg nõuab,» teatas rahandusminister Jürgen Ligi oma Facebooki kontol.