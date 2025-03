Kai Realo tahab uuelt valitsuselt kolme asja

Realo sõnul tulid muudatused valitsuses ettevõtjatele kahtlemata ootamatult, kuid kuulates peaministri ning tema erakonnakaaslaste sõnavõtte meedias, jälgitakse teemat suure huviga. «See, mida kahe erakonna loodav koalitsioon on väljendanud, tundub ettevõtluse seisukohalt liiga heade uudistena, et neid uskuda suudaks. Ja seda mitte negatiivse hoiaku tõttu, vaid kui sellistele selgelt parempoolsetele sõnumitele on eelnenud vähemalt kolm aastat ettevõtjate täielikku ignoreerimist, siis hetkel lihtsalt ei julge oma ootuseid muutuste osas liiga kõrgele ajada,» tõdes Ragn-Sells juht.

Samas – kahtlemata on need uue koalitsiooni väljendatud seisukohad Realo sõnul positiivsed. «Kasumimaksu vastu olid ettevõtete esindajad kuni viimase hetkeni ning seda ennekõike just sooviga säilitada Eesti üks konkurentsieelis – lihtne ja ühetaoline maksusüsteem. Väikese riigina, mis sõltub palju sihtturgude majandusolukorrast ning kus energia maksab oluliselt rohkem kui näiteks Skandinaavia riikides, pole meil just palju, millega rahvusvahelises konkurentsis silma paista,» nentis ta ja lisas, et iga koormis, mis ettevõtjatelt maha võetakse, olgu see maksude või bürokraatia näol, viib meid majanduskasvule lähemale.