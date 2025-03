Madalam käibemaks jääb roosilõhnaliseks unistuseks

«Mina olen valitsuserakondade esimeestele juba mõnda aega tagasi viisakalt öelnud, et sotsidel on suur mure toidu käibemaksuga, nemad on viisakalt vastanud, mida nende inimesed arvavad. Ma arvan, et lõpuks jõuame lahenduseni, me poleks seda välja pakkunud, kui ei usuks, et see on tehtav,» lausus Läänemets.