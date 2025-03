Peaminister Kristen Michal (reformierakond) teatas, et osa makse jääb tulemata, osa pööratakse tagasi. Praegune võimukoalitsioon on viimasel ajal neid maksumuudatusi ja uusi makse nii palju teinud, et neid, mida tagasi pöörata, on omajagu. Millised muutmisele lähevad?