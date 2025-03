SUUR ROTATSIOON USA aktsiad kipuvad moest minema

Käimas on hoogne USA varadest väljumine. Saksamaa plaanib järsult kulutusi suurendada ning Euroopas on puhumas teistsugused tuuled. See tõstis Euroopa aktsiaid, ühisraha ja valitsuste võlakirjade tootluseid. DeepSeeki edu Hiinas on pannud küsimärgi alla USA ülemvõimu tehnoloogiasektoris. Kõiki neid muutusi arvestades seisab USA majanduse ja finantsturgude esmaklassilisus, mis on finantsturgudel domineerinud terve aastakümne, üha enam savijalgadel.