HINNAVÕRDLUS Vaata, kus on rehvide vahetamise hind kõige taskukohasem

Sõiduautode puhul on rehvivahetuse hinnad kõige taskukohasemad väiksemate, 13–16-tolliste velgede korral. Nendes suurustes rehvide puhul pakuvad kõige soodsamaid hindu Rehvivahetus ja Aalux Rehvid. Nendes teeninduspunktides maksab nelja rehvi täisvahetus olenevalt velje suurusest 50–56 eurot. Teiselt poolt on kõrgemad hinnad sellistel teenusepakkujatel nagu Rehvitakso ja Vianor kui ka Tirestar, kus 13–16-tolliste rehvide vahetamise hind on vastavalt 65 eurot ja 57 eurot. Kui vaadata võrdluses odavaima ja kõige kallima teenusepakkuja hindu, siis võib sõiduautode 13–16-tolliste velgede rehvivahetuse puhul erinevus olla ligi 15 eurot.