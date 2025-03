Fertilitas avab Tallinna kesklinnas uue kliiniku

See on juba teine avatav kliinik viimase kuue kuu jooksul hiljuti avatud Pelgulinna kliiniku kõrval.

«Praegu, kui tervishoiusektoris on keerulised ajad nii tööjõupuuduse kui ka tervisekassa rahastuse vähenemise tõttu, on laienemine kindlasti julge otsus. Kuid meie fookus on alati olnud patsiendikesksus – inimesed vajavad ligipääsu arstiabile ja meie soov on seda neile tagada,» rõhutas Fertilitase juht Lauri Maisvee.