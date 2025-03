Luminor: kiiret paranemist tööturul oodata ei ole

Vabade ametikohtade arv langes eelmise aasta viimases kvartalis 9071 kohani. 9000 tasemest allpool on vabu ametikohti olnud alates 2017. aastast vaid 2020. koroona-aastal. «Alla tuli ka tööle võetute arv ning hõivatute arv. Eelmise aasta keskel tõusis vabade töökohtade arv pea 10000ni, mis oli veidi alla viimase kümne aasta keskmise. Headel aegadel, majanduskasvu perioodil on vabade ametikohtade arv tõusnud üle 11 000. Sinna tasemele on veidi minna,» märkis Uusküla.

Tema sõnul on tugevalt langenud vabade töökohtade arv töötlevas tööstuses. «Sealgi on vähenenud ka tööle palgatute ja hõivatute arv. Sama tendentsi on näha ka hulgi- ja jaekaubanduses. Vabade töökohtade määr on Eesti päritolu ettevõtete hulgas olnud aasta jooksul madala stabiilsel tasemel, veidi on langenud, vahepeal tõusnud välismaa eraõiguslike ettevõtete vabade ametikohtade määr taas langes veidi. Kohalike omavalitsuste vabade ametikohtade arv on püsinud stabiilsena ning riigi vabade ametikohtade arv langenud, arvatavasti üldiste kärpemeetmete tõttu. Vabade ametikohtade määra langust on näha ennekõike Tallinnas,» ütles Uusküla.