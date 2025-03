«Praeguses turbulentses geopoliitilises olukorras on kaitsekulude suurendamise kõrval vaja teha teisigi lisapingutusi selleks, et olla atraktiivne koht investeeringuteks. Kui suurinvesteeringute meede on välisinvestoritele positiivseks signaaliks, et riik ootab neid, siis väärtustame ka juba siin oleva kapitali investeerimist laienemiseks ja arenemiseks,» kommenteeris Keldo ning lisas, et Eestis peab olema konkurentsivõimeline majanduskeskkond ka selleks, et Eestist investorid mujale ei läheks.