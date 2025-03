«Oleme kaua oodanud, et saaksime T1 keskuse Lidli kaupluse avamise kuupäeva välja öelda ja veelgi enam ootame seda päeva, kui selle kaupluse ka avame. Lidli jaoks on käesolev aasta olnud suur laienemise aasta ja see ei ole veel kaugeltki läbi. T1 kauplusega jõuame ka olulisemalt lähemale Tallinna kesklinna elanikele, kes on pikalt Lidli poodi igatsenud,» sõnas Lidl Eesti kinnisvaraosakonna juht Jaan Linnas.