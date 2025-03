Hoiused või kogumiskontod? Pangastatistika näitab, kuidas eestlased tegelikult säästavad

Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse äriliini juht Moonika Maaring ütles, et kuna tähtajalise hoiuse intressid on juba pikemat aega langustrendis, muudab see paindliku kasutamisega kogumishoiused üha populaarsemaks.

Maaringu sõnul näitavad mitmed uuringud, et automaatsed säästmis- ja kogumisviisid soodustavad just järjepidevat rahakogumist ja aitavad saavutada finantseesmärke, kuna vähendavad impulsiivseid kulutusi ja distsiplineerivad rahakasutust. Samuti on majandusriikide koostööorganisatsioon OECD finantsteadlikkuse uuringud näidanud, et mida teadlikum on inimene rahaga ümberkäimisel, seda rohkem ta säästab ning automaatne kogumine aitab säästmist muuta lihtsamaks ja efektiivsemaks.

«Aastase tähtajalise hoiuse intressid jäävad Eesti pankades praegu 2,0–2,70 protsendi vahele ja selle intressi teenimiseks peab inimene kindel olema, et 12 kuu jooksul ta hoiusele pandud raha ei vaja. Samas pakuvad peaaegu kõik pangad ka paindlikke kogumishoiuseid, mille kasutaja teenib enamasti kaks protsenti intressi, kuid saab vajadusel raha ka igal hetkel kiiresti kasutusele võtta,» rääkis Maaring. Tema sõnul on just paindlikkus see, mis kogumiskontode võidukäiku soosib.

Keskmiselt seisab Coop Panga Rahasahtli kasutaja kogumiskontol 1500 eurot, mis on ligilähedane summa keskmisele netopalgale ja võiks olla piisav, et katta näiteks keskmise inimese ühe kuu kulutused. Samas on näha, et eri vanusegruppides on keskmised kogutud summad väga erinevad – mida noorem on kogumiskonto kasutaja, seda väiksem on keskmine summa; vanuse kasvades keskmine summa suureneb. Näiteks on alla 18-aastastel keskmiselt kogutud 160 eurot, 19–30-aastastel 550, 31–40-aastastel 980, 41–50-aastastel 1230, 51–60-aastastel 1890 ning 61–70-aastastel 3080 eurot. 71-aastastel ning vanematel on kontol juba 4230 eurot.

«Selleks, et vanuse kasvades saaksid kasvada ka säästud, on tähtis, et raha kogumise harjumus tekiks varakult. Kui inimene on harjunud juba noorena regulaarselt väikseid summasid kõrvale panema, on tal võimaluste kasvades lihtsam kogumist jätkata ka suuremate summadega,» sõnas Maaring.