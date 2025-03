Investorid on ilmselgelt mures USA majanduse käekäigu pärast ja ka selle pärast, kas tariifid USA suurimatele kaubanduspartneritele pidurdavad muuhulgas riigi enda majandusekasvu, kirjutas The New York Times.

Reedel tundus, et investorid said leevendust USA Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kommentaaridest, kes väljendas optimismi, öeldes, et hoolimata kõrgest määramatusest on USA majandus endiselt heas seisus. Reedel tuli positiivne märk ka tööturult. Veebruaris loodi 151 000 uut töökohta, mis viitas mõõdukale, kuid jätkusuutlikule töökohtade loomisele. See leevendas hirme inflatsiooni taaskasvu pärast, kuid samas ei süvendanud kartusi majanduskasvu aeglustumise kohta.