Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on valmis venitama EL-i reegleid senisest kaugemale, et võimaldada Kiievile valitud sektorites juurdepääsu ühisturule. See tähendaks ligipääsu 449 miljoni tarbijaga turule, aidates Ukrainal majanduslikult taastuda, kirjutas The Telegraph.