POWELL Me ei reageeri üle

USA Föderaalreservi juht Jerome Powell kinnitas reedel Chicago Ülikooli Boothi ärikooli rahanduspoliitika foorumil New Yorgis, et keskpank ei kiirusta intressimäärade langetamisega. Põhjuseks tõi ta majanduskeskkonnas püsiva ebakindluse, mida süvendavad Trumpi administratsiooni poliitikamuutused. Powell rõhutas vajadust enne otsuste tegemist oodata ja jälgida olukorra arengut.

Powell tõi välja, et kaubanduspoliitika, maksureformid, muudatused riigieelarves, immigratsioonipoliitika ja regulatsioonid on kõik tegurid, mis lisavad majandusele ebakindlust. Kuigi teatud valdkondades, näiteks kaubanduses, on samme juba astutud, pole nende kogumõju majandusele veel selge.