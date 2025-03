Trump ähvardab tollimaksudega nüüd ka Venemaad

Trumpi sõnul on Venemaa sõjategevus Ukrainas olnud liiga pikaajaline ning vajab kohest sekkumist. «Moskval ja Kiievil on aeg maha istuda ja saavutada kokkulepe. Vastasel juhul oleme valmis avaldama enneolematut majanduslikku survet,» sõnas ta. Trumpi seisukoht on võrreldes tema varasemate väljaütlemistega, kus ta Venemaa suhtes märksa leebem oli, oluliselt muutunud.