Millega hakkab tegelema põllumajandusministeeriumi palgatud koosloomeekspert?

Hanke kirjelduse järgi ootab ministeerium koosloomeeksperdilt ühistranspordireformi liinivõrgumuudatuste väljatöötamise protsessi toetamist regioonides. Hanke maksumus on 33 442 eurot ja hankeperiood on 20.01.2025–31.08.2025.

Ministeeriumis on aga samal ajal ühistranspordi osakond, kus töötab 13 inimest. Miks nemad ei võiks koosloomega tegeleda? Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna nõunik Hannes Luts ütles varem Postimehele, et eksperdilt oodatakse ennekõike koosloomeprotsessi juhendamist (coaching), et võimalikult professionaalselt ja tõhusalt koguda sidusgruppide tagasisidet.