Elisa: ainult viisakusest enam teeninduses ei piisa

Head teenindust on ajalooliselt alati kõrgelt hinnatud. Inimestele meeldib käia kohtades, kus neisse suhtutakse sõbralikult ja neid pannakse tundma end eriliselt. Sageli on meeldiva restoranikülastuse puhul toidust hoopis olulisemal kohal see, kui hästi ja osavalt teenindaja kliendiga suhtles ja mis tundega klient lahkus. See, kas praad oli väga hea või mitte, on juba teisejärguline. Ning nii nagu on teeninduskunst oluline näost-näkku teeninduse juures, on see aina olulisemaks muutumas ka virtuaalses maailmas – veebis, telefoni teel või kasvõi juturoboti puhul.