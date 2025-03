Circle K: Venemaa diisli müük kasvab sanktsioonidele vaatamata

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul mõjutab hetkel enim turgu USA mängimine imporditariifidega. USA president Donald Trumpi Mehhikole kehtestatud 25% tollimaksu tõttu on Mehhiko asunud otsima uusi nafta ekspordipartnereid Euroopast ja Aasiast, lisaks on maailmaturule jõudmas rohkem naftat kui algselt arvatud ning see on tekitanud hetkelise hinnašoki.