Burger Kingi Balti ärijuht: nii raskeid aegu ei osanud me ette näha

Kohtume Maarandiga Tallinki büroohoones, Tallinna sadama lähistel. Kui arutame enne intervjuu algust, milliseid pilte kasutada, läheb jutt nende koroonakriisi ajal avatud toidukohtadele, kus töötajad kandsid avamisel maske. Maarand ütleb naljaga pooleks, et mõnes mõttes sobivad sinna need maksidega pildid väga hästi, sest just koroonakriis on üks põhjustest, miks ettevõtte esimesed viis aastad pole toonud loodetud tulemusi.