Omniva testib pakiautomaadi dünaamilist hinnastamist

Dünaamilise hinnastamise korral ei ole paki saatmise hind alati sama, vaid oleneb mitmest asjaolust – peamiselt konkreetse pakiautomaadi täituvusest ja hõivatusest antud hetkel. Testperioodi jooksul on hind dünaamiline 9 Eesti, 9 Läti ja 9 Leedu automaadist pakki saates, kuid seda ainult iseteeninduse «Minu Omniva» kaudu vormistatud pakkide puhul.

«Tegemist on olulise sammuga pakiveoteenuste optimeerimise suunas Baltikumis. Kasutades andmetele tuginevat hinnastamist, mis kohandab hinda nõudluse ja saadavuse järgi, loodame pakkuda oma klientidele tulevikus veelgi paindlikumaid, tõhusamaid ja konkurentsivõimelisemaid teenuseid. Testperioodil teeme kindlaks dünaamilise hinnastamise pikaajalise elujõulisuse ja mõju nii klientidele kui ka meie tegevuse efektiivsusele,» sõnas Omniva Grupi juhatuse liige Gusts Muzikants.

Dünaamilise hinnastamise testimiseks on valitud pakiautomaadid, mis asuvad tihedalt asustatud piirkonnas, kus on läheduses ka teisi Omniva pakiautomaate. Dünaamiline hinnastamine on saadaval ainult «Minu Omniva» iseteeninduse kaudu pakki vormistades. Nii näeb klient reaalajas kehtivaid hindu ja saab teha teadliku valiku, näiteks valida oma paki saatmiseks madalama hinnaga aeg või mõni muu lähedal asuv pakiautomaat.