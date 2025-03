Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind laupäeval reedega võrreldes 32,4 protsenti 65,87 eurole megavatt-tunnist - see tähendab, et kWh eest tuleb maksta 6,6 senti, millele lisanduvad Eesti riigi kehtestatud lisatasud nagu käibemaks, aktsiisid, taastuvenergiatasu, võrgutasud ja muu säärane.

Lätis ja Leedus maksab elekter laupäeval sama palju kui Eestis. Võrdlust Soomega me aga välja ei kannata: seal on laupäeval elekter sisuliselt tasuta, keskmine börsihind on 0,15 eurot MWh kohtNord Pool süsteemi päeva kõige kallim elekter on Poolas, 98,49 eurot megavatt-tund.