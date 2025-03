Kinkimine tähendab vara üleandmist teisele isikule kingituse vormis juba eluajal. See võimaldab kinkijal näha vara kasutamist ja nautimist kingisaaja poolt ning võib aidata vältida võimalikke pärandivaidlusi tulevikus. Samas kaotab kinkija vara üle omandiõiguse ning sellega seotud otsustusõiguse. «Oluline on märkida, et kinkelepinguga saab sätestada kinkija kasuks isikliku kasutusõiguse (servituudi), mis võimaldab tal vara edasi kasutada ka pärast kinkimist,» kirjutab Ojaste.