Valmis panna: pank ütleb, et keskmine eestlane kaotab tänavu oma ostujõudu

Mertsina ütles, et veebruaris jätkus kiire hinnakasv – aastases võrdluses tõusid hinnad 5,3 protsenti ja kuises võrdluses 1,4 protsenti. «Vaid kahe kuuga on sel aastal hinnad kasvanud juba 2,8 protsenti. Hinnakasvu kiirenemine on ootuspärane. Aastases võrdluses mõjutas inflatsiooni peamiselt kõrgem elektrihind, automaks ja toiduainete hinnakasv, kuises võrdluses lisandusid kallinenud puhkusereisid. Nii tuligi veebruaris 70 protsenti hinnakasvust toiduainetest, eluasemest ja transpordist,» tõi Mertsina pressiteates välja.