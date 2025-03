Mis juhtus? Eesti korterid muutuvad aina pisemaks

Kikase sõnul on näha, et arendajad on muutunud julgemaks ja alustavad suuremahuliste projektidega nii Tallinnas kui ka väljaspool. Kui viimastel aastatel piiras arendajaid rahastamise kallinemine, siis nüüd võib näha, et koppa lüüakse järjest rohkem maasse. Siiski püsivad uusarenduste korterite hinnad kõrged, kuna ehituskulud on endiselt tõusuteel.